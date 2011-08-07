Данилишин откликнулся на арест Тимошенко из Чехии

Международная общественная организация «Украинская европейская перспектива» (УЕП) считает недопустимыми действия украинской власти относительно политических преследований оппозиционных сил в Украине, а также считает деструктивным арест лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО, который свидетельствует о сворачивании демократических процессов в стране.

Об этом говорится в заявлении УЕП, переданном УНИАН.

«Мы считаем, что этими действиями действующая власть закрыла путь к общественному диалогу в Украине, способности договариваться в деле развития украинской государственности. Арест Юлии ТИМОШЕНКО свидетельствует об окончании периода демократического развития и сворачивании демократических процессов в Украине», - подчеркивается в заявлении.

«Украинская европейская перспектива» обращается к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, представителям всех политических сил в Украине с тем, чтобы они осознали, «что мы строим одно государство Украину, в которой нам придется жить всем, – и власти, и оппозиции».

УЕП предлагает инициировать проведение круглого стола всех политических сил государства «по выработке общих действий для нормализации ситуации, формирования общественного диалога, гарантии прав и свобод человека, с тем, чтобы немедленно освободить из-под ареста политических узников и закрыть дела против членов бывшего правительства и лидеров оппозиционных сил».

Справка УНИАН. Украинская европейская перспектива – это общественная организация, которая объединяет украинцев всего мира, поддерживающих прозападный курс развития Украины. Цель УЕП – консолидировать всех украинцев, живущих и работающих в Европе и Соединенных Штатах Америки, в Канаде и Австралии, которые стремятся видеть Украину правовым государством с высоким уровнем жизни, демократии и свободы слова.

Организация создана в начале 2011 года в Праге. Один из соучредителей и председатель Совета УЕП – экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, который получил в 2010 году политическое убежище в Чехии.