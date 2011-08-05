Януковичу говорят, что терпение Европы уже дошло до предела

Узнав о том, что украинский суд постановил арестовать бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко в рамках текущего судебного процесса, президент Европейской народной партии (ЕНП) Вильфред Мартенс сделал следующее заявление:

"Я не удивлен тем, что сегодня суд постановил арестовать Юлию Тимошенко. Уже на протяжении месяцев абсолютно понятно, что режим Януковича ведет политически мотивированное судебное дело. Мотив очевиден: избавиться основного препятствия на пути возвращения к авторитаризму в советском стиле. Сегодня Украина стала к нему еще на шаг ближе», - отметил президент ЕНП.

"Я призываю Виктора Януковича немедленно прекратить этот позор – терпение Европы уже достигло предела», - добавил президент Мартенс.

Источник – сайт БЮТ