Янукович почувствовал надежное плечо интеллигентных соратников

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поблагодарил представителей украинской интеллигенции за поддержку его курса на борьбу с коррупцией и реформы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

"Для меня очень важно услышать слова вашей поддержки как нравственных лидеров народа. Вся ваша жизнь, ваша позиция и ваши звания всегда были примером честности, ответственности и верного служения украинскому народу. Потому ваша позиция и ваша поддержка имеют особое значение для меня. Я почувствовал верное и надежное плечо соратников по делу утверждения демократических принципов, порядка в государстве и верховенства права", - цитирует пресс-служба слова В.ЯНУКОВИЧА.

По его словам, благодаря выраженной поддержке он еще раз убедился, что его усилия в борьбе с коррупцией находят понимание и поддержку украинских элит. "А значит – нашего народа. Я искренне благодарен за это", - говорится в ответе Президента представителям украинской интеллигенции, которые сегодня направили открытое письмо в поддержку президентского курса.

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На официальном сайте Президента Украины также размещено открытое письмо на его имя в поддержку борьбы с коррупцией.

"Когда мы видим реальные конкретные шаги по преодолению коррупции, которые Вы делаете, мы сознательно и уверенно поддерживаем Вас на этом пути", - говорится в послании к В.ЯНУКОВИЧУ.

"Каждый из нас, кто здесь подписался, мог бы привести реальные примеры того, как обращение к Президенту давало однозначно положительный результат. Именно благодаря Вашему вмешательству удалось сохранить Институт украиноведения. Именно Вы вмешались в ситуацию, когда мы обратились с тревогой о том, что массово вырубаются реликтовые леса вблизи Львова... И подобных примеров можно было бы привести достаточно много. Вы всегда стоите на позициях защиты общечеловеческих ценностей и государства", - пишут авторы письма.

Представители интеллигенции, как никто, понимают, что это непростое дело - переломить хребет коррупционной системе, которая существовала в независимой Украине всегда. Повсеместно чувствуется колоссальное сопротивление этой системы. "Но это хоть сложное, однако благодарное дело, Виктор Федорович. И честные люди, а их в Украине большинство, поддержат Вас. Вы лишь должны четко придерживаться выбранного курса. И не учитывать - свой или чужой: раз было злоупотребление, нанесен вред государству - должен отвечать. Люди уже начинают верить в то, что Ваше состязание за правовое государство будет иметь успех".

По мнению авторов, коррумпированный чиновник уже начал бояться, потому что почти ежедневно кого-то из злоумышленников арестовывают, ловят на взятках и привлекают к ответственности. Это правильный путь. И, возможно, нужна еще большая жесткость. "Мы в этом на вашей стороне, господин Президент. И мы уверены, на вашей стороне большинство украинцев, которые хотят, чтобы в стране был порядок. Правы, демократия - это не хаос и не безпорядок. Государственная служба - это гражданская армия на службе народа, в ней должен быть порядок. И Вы правильно делаете, что жестко его наводите. Идите отважно избранной Вами дорогой - реформируйте Украину, не допустите свертывания реформ, ломайте коррупцию и ведите государство к демократическому управлению. С вами - народ", - говорится в послании.

Открытое письмо к Президенту Украины подписали: Виталий КОРОТИЧ, поэт, писатель, публицист; Борис ПАТОН, Президент Национальной Академии наук Украины; Сергей КВИТ, президент Национального университета "Киево-Могилянская Академия"; Вера НАНИВСКАЯ, директор Международного центра перспективных исследований, кандидат исторических наук; Петр КОНОНЕНКО, директор Института украиноведения; Лесь ТАНЮК, председатель Союза театральных деятелей Украины; Владимир ЦИБУЛЬКО, поэт, переводчик, эссеист; Леонид ГУБЕРСКИЙ, ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко; Александр ЗЛОТНИК, композитор; Виктор ГУЦАЛ, народный артист Украины, лауреат премии имени Тараса Шевченко; Олег МИКИТЕНКО, писатель, шеф-редактор журнала "Всесвит", заслуженный работник культуры; Анна САЗОНЕНКО, директор Украинского Гуманитарного лицея Национального университета имени Тараса Шевченко и другие.

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Как сообщал УНИАН, вчера лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выразила благодарность представителям украинской интеллигенции, выразившим солидарность с ней и другими оппозиционерами и обратившимися к власти с требованием "закрыть дела против Юлии ТИМОШЕНКО, освободить Юрия ЛУЦЕНКО и других политзаключенных".

Ведущие писатели, поэты, научные работники, дипломаты, музыканты и общественные деятели убеждены, что «расправа над Ю.ТИМОШЕНКО откроет путь к сотням тысяч других таких расправ, в частности, над всеми политически неугодными режиму, над пенсионерами и малым бизнесом, над активной молодежью, над всеми, кто против сползания страны к состоянию феодально-криминальной олигархии и против уничтожения украинской национальной идентичности".

Обращение поддержали: Юрий АНДРУХОВИЧ, Владимир БАЗИЛЕВСКИЙ, Нина БИЧУЯ, Богдан ГОРЫНЬ, Сергей ГРАБОВСКИЙ, Лариса ДЕНИСЕНКО, Анатолий ДИМАРОВ, Иван ДЗЮБА, Сергей ЖАДАН, Ирэна КАРПА, Николай КНЯЖИЦКИЙ, Игорь ЛОСЕВ, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Юрий МУШКЕТИК, Ирэн РОЗДОБУДЬКО, Дмитро ПАВЛЫЧКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Михаил РАТУШНЫЙ, Николай РЯБЧУК, Владимир СЕРГИЙЧУК, Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ, Валерий ШЕВЧУК, Василий ШКЛЯР, Юрий ЩЕРБАК, Олег ЧОРНОГУЗ.