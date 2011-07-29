Тимошенко говорит, пусть Киреев ждет понедельника

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в понедельник, 1 августа, на заседании Печерского райсуда Киева по ее уголовному делу снова будет подавать ряд ходатайств, первое из которых об отводе судьи Родиона КИРЕЕВА.

Это она заявила сегодня, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, каких ходатайств стоит ждать в понедельник на заседании суда.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что также подаст новое ходатайство о привлечении к делу защитников. В то же время она не назвала фамилии тех, кого хочет привлечь к своей защите.

«Мы сейчас думаем, потому что каждый адвокат, которого мы заводили в процесс, автоматически находиться под ударом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что, как минимум, можно прогнозировать, что новым адвокатам не дадут времени на ознакомление с материалами дела.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, затем снова может возникнуть ситуация, что этим адвокатам придется выйти из дела из-за неправомерных действий судьи и, таким образом, у них снова будут пытаться отобрать лицензию на адвокатскую деятельность.

«Поэтому мы очень осторожно сейчас относимся к теме заведения новых защитников. Также будет традиционное ходатайство об отводе судьи», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что ее команда взяла за правило документировать все нарушения, которые ежедневно допускает судья.

«Мы понимаем, что никакого отвода судьи не будет, но таким образом мы хотим документировать каждое нарушение, которое судья совершает во время этого процесса», - сказала она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО планирует подать ходатайство об отводах прокурорам, а также о привлечении гражданских представителей по гражданскому иску НАК «Нафтогаз Украины».

«У нас есть еще два дня времени, и потому мы будем думать над фамилиями гражданских представителей», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в заседании Печерского районного суда Киева по уголовному делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией объявлен перерыв до 10 часов утра 1 августа.