Партия Тигипко о верхе цинизма и политической агрессии

Одесская областная организация партии «Сильная Украина» считает взятие под стражу руководителя Одесского морского торгового порта Николая ПАВЛЮКА «верхом цинизма и неприкрытой политической агрессии, цель которой – избавиться от влиятельного и опытного руководителя».

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении.

Считая Н.ПАВЛЮКА «одним из немногих профессионалов в морской и транспортной сферах, опытным и успешным руководителем», облорганизация «Сильной Украины» назвала «взятие его под стражу, причем в той форме, в какой это было сделано, с учетом его крайне плохого самочувствия, верхом цинизма и неприкрытой политической агрессии, цель которой – избавиться от влиятельного и опытного руководителя».

После предъявленных ему обвинений Н.ПАВЛЮК «повел себя самым благоразумным, законопослушным и порядочным образом, несмотря на плохое состояние здоровья», «продемонстрировал готовность участвовать в расследовании дела», подчеркивается в заявлении.

Его авторы отмечают, что «Н.ПАВЛЮК имеет право на объективное рассмотрение уголовного дела с учетом предъявленных ему обвинений, принимая во внимание его заслуги, возраст и самочувствие».

«Сильная Украина» ни в коей мере не намерена вмешиваться в ход расследования и давать оценку выдвинутым против Н.ПАВЛЮКА обвинениям, оценить которые в полной мере может только суд, - отмечается в заявлении. - Но те методы и способы ведения следствия, которые применяются к Н.ПАВЛЮКУ правоохранительными органами и судом, бесчеловечны и полностью дискредитируют систему правосудия Украины в глазах общественности».

Как сообщал УНИАН, первый раз Н.ПАВЛЮК был задержан 22 июля по подозрению в незаконном расходовании более 170 тыс. грн. в интересах коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» и доставлен в симферопольский изолятор.

Уголовное дело завела прокуратура Одессы, а Генеральная прокуратура Украины поручила расследование прокуратуре Крыма. Крымская прокуратура переквалифицировала дело и возбудила его по ч.2. ст. 364 УК непосредственно против начальника порта.

Суд в Симферополе 25 июля отпустил Н.ПАВЛЮКА из изолятора под залог в 180 тыс. грн., после чего 71-летний руководитель порта попал в больницу в Одессе.

Вечером 27 июля Н.ПАВЛЮК был помещен в изолятор временного содержания в Симферополе.

Прокуратура Крыма возбудила против него еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, приведшее к тяжелым последствиям).