Допрос экс-директора Укртрансгаза длился больше часа

Допрос бывшего директора предприятия «Укртрансгаз» Ярослава МАРЧУКА на судебном заседании Печерского районного суда Киева по рассмотрению «газового дела» экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО длился больше часа.

Как передает корреспондент УНИАН, вопросы государственного обвинения и Ю.ТИМОШЕНКО касались объемов запаса природного газа во время газового кризиса 2009 года.

В частности, Я.МАРЧУК отметил, что на 19 января в подземных хранилищах было накоплено 24-25 млрд. куб. м газа, из них лишь около 14 млрд. куб. м принадлежало НАК «Нафтогаз Украины».

«При условии экономного использования природного газа этих запасов могло бы хватить на 2-3 недели, возможно, месяц, но это при условии, что на то время были ограничены поставки газа химическим и металлургическим предприятиям», - сказал свидетель.

Государственное обвинение спросило у своего свидетеля, смогла бы газотранспортная система Украины работать в реверсивном направлении на протяжении трех месяцев. «Да. Но это не привычная система работы для системы, в результате которой могут неожиданно возникать аварии. Все это тяжело спрогнозировать», - сказал Я.МАРЧУК.