Тимошенко предупредила Киреева об ответственности за пытки

В заседании Печерского районного суда Киева по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 10.00 28 июля

Как передает корреспондент УНИАН, решение принял судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ после того, как Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз начала требовать объявления перерыва.

Она отметила, что сегодня суд работал без перерыва.

«Вы занимаетесь пытками... Вы нарушаете трудовое законодательство», - сказала она.

В свою очередь Р.Киреев отметил, что допроса ждут еще два свидетеля. Но он все же вынужден был объявить прерыв.

Всего за сегодняшний день было допрошено 5 свидетелей.