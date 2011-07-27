Тимошенко предупредила Киреева об ответственности за пытки
19:03, 27 июля 2011Политика
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Объявлен перерыв до завтра
В заседании Печерского районного суда Киева по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО объявлен перерыв до 10.00 28 июля
Как передает корреспондент УНИАН, решение принял судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ после того, как Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз начала требовать объявления перерыва.
Она отметила, что сегодня суд работал без перерыва.
«Вы занимаетесь пытками... Вы нарушаете трудовое законодательство», - сказала она.
В свою очередь Р.Киреев отметил, что допроса ждут еще два свидетеля. Но он все же вынужден был объявить прерыв.
Всего за сегодняшний день было допрошено 5 свидетелей.
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