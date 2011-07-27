Прокурор возмутил нардепов вопросом об отношениях Продана с Тимошенко

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об удалении народного депутата Василия ДЕРЕВЛЯНОГО из зала судебного заседания до завершения судебного разбирательства уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, свое решение Р.КИРЕЕВ обосновал тем, что этот народный депутат неуважительно относится к суду.

Во время допроса экс-министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА прокурор спросил его, в каких отношениях он теперь находится с подсудимой. Это вызвало возмущение у депутатов и в адрес прокуроров начали звучать нецензурные высказывания.

После установления лица, которое это делало, и которым оказался В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ, Р.КИРЕЕВ за неуважительное отношение удалил его из зала.