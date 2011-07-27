Прокурор возмутил нардепов вопросом об отношениях Продана с Тимошенко

16:23, 27 июля 2011
Политика
9624

За нецензурщину выгнали Древляного

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об удалении народного депутата Василия ДЕРЕВЛЯНОГО из зала судебного заседания до завершения судебного разбирательства уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, свое решение Р.КИРЕЕВ обосновал тем, что этот народный депутат неуважительно относится к суду.

Во время допроса экс-министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА прокурор спросил его, в каких отношениях он теперь находится с подсудимой. Это вызвало возмущение у депутатов и в адрес прокуроров начали звучать нецензурные высказывания.

После установления лица, которое это делало, и которым оказался В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ, Р.КИРЕЕВ за неуважительное отношение удалил его из зала.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter