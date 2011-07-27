На Януковича подали в суд за невыполненные обещания

Высший административный суд Украины открыл производство по иску Дмитрия ИЛЬЧЕНКО к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ о признании противоправной бездеятельность Президента Украины относительно невведения налоговых каникул для малого бизнеса сроком на 5 лет. Об этом сообщает “Украинская правда”. При этом на ее сайте размещена фотокопия постановления суда.

Как стало известно "Украинской правде", автором иска к Президенту является правозащитник из Херсона, помощник-консультант народного депутата Юрия ОДАРЧЕНКО (фракция “БЮТ-Батьківщина”) – Д.ИЛЬЧЕНКО. По его словам, иск был подан с целью выяснить, "можно ли в нашем государстве добиться выполнения предвыборных обещаний политиков, а также для того, чтобы узнать, каким образом юристы В.ЯНУКОВИЧА будут оправдывать прямое нарушение его предвыборных обещаний".

Как известно, инициатива относительно налоговых каникул была озвучена в предвыборной программе В.ЯНУКОВИЧА еще в 2009-2010 годах. Также истец требует признать противоправной бездеятельность В.ЯНУКОВИЧА, поскольку не выполнено и обещание относительно снижения НДС до 17% с 1 января 2011 года, налога на прибыль - до 19% с 1 января 2011 года и переход к системе контрактной армии с 1 января 2011 года.