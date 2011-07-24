Адвокат: вина Тимошенко в том, что она дорожит доверием избирателей

Адвокат экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ подчеркивает, что , уголовный закон не может содержать каких-либо уголовных запретов на осуществление политической деятельности.

Такое мнение он высказал в эфире радио «Свобода».

Как заметил Н.СИРЫЙ, «…именно в обвинительном заключении, которое представлено прокуратурой, которое было озвучено, с которым слушатели могли ознакомиться, как раз и говорится о том, что прокуратура обвиняет политического деятеля Украины Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО в том, что она своими решениями пыталась усилить доверие к себе со стороны избирателей», - заявил адвокат.

По его словам, обращение к избирателям, забота о судьбе избирателей, беспокойство о судьбе страны – это долг, это задача любого политика: левого, правого, «зеленого», «синего», любого политика. В этом суть политической деятельности – иметь тесную связь, построенную на стойком доверии между политиком и избирателями, теми людьми, которые поддерживают. «Поэтому, несомненно, в этих действиях отсутствуют какие-либо признаки, я бы сказал, намеки на уголовно наказуемые деяния», - отметил он.

«Почему было юридическое подтверждение политического признака этого дела? Дело в том, что в течение 2,5 часов Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО и ее защитники, обращаясь к суду, просили назвать событие преступления, просили судью Родиона КИРЕЕВА, чтобы он озвучил, в чем заключаются те преступные действия Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО, за которые ее криминально преследуют», - заметил Н.СИРЫЙ.