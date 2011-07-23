Янукович и Азаров выразили соболезнования Норвегии

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил соболезнования Его Величеству Королю Норвегии ГАРАЛЬДУ V в связи с массовой гибелью людей в результате терактов 22 июля на острове Утойя и в Осло.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«От имени народа Украины и от себя лично прошу Вас, Ваша Величество, передать мои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Позвольте выразить искреннюю поддержку в час скорби и пожелать норвежскому народу мужества и выдержки», - говорится в соболезновании В.ЯНУКОВИЧА.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выразил соболезнования премьер-министру Королевства Норвегии Йенсу СТОЛТЕНБЕРГУ в связи с гибелью людей в результате террористических актов в Осло и на острове Утойя.

Об этом сказано сообщении пресс-службы Кабмина размещенном на Правительственном портале.

Н.АЗАРОВ отметил, что с грустью узнал о трагедии, приведшей к многочисленным человеческим жертвам.

"В эти тяжелые для норвежского народа часы сожаления и скорби искренне разделяю горечь понесенных потерь. От имени народа Украины и от меня лично прошу передать слова соболезнования и поддержки семьям погибших и пострадавших", - сказано в правительственной телеграмме от правленой в адрес правительства Норвегии.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что таким бесчеловечным и антигуманным поступкам, которые повлекли за собой человеческие жертвы, оправдания нет. По его словам, Украина решительно осуждает терроризм, твердо и последовательно будет противостоять любым террористическим проявлениям и всегда будет поддерживать международное сообщество в борьбе с этим злом.

Как сообщал УНИАН, в Норвегии в результате стрельбы на острове Утойя и взрыва в центре Осло в пятницу погибли, по последней информации не менее 91 человек.

Власти Норвегии предпринимают чрезвычайные меры безопасности. В частности, возобновляются проверки на границах с другими странами Шенгенской зоны

По предварительным данным норвежской полиции, стрельбу в молодежном лагере на острове Утоя в Норвегии открыл тот же человек, который организовал несколькими часами ранее взрыв в центре Осло.

Сообщается, что речь идет о 32-летнем норвежце, который придерживается ультраправых взглядов. По данным полиции, он действовал в одиночку и не связан с международными террористическими организациями.

Это самый кровавый теракт в Западной Европе за последние годы - после взрывов в Мадриде 7 лет назад. Полиция не исключает, что число жертв может быть больше.