У Луценко не подтвердился страшный диагноз

В пятницу Юрия Луценко конвоировали из СИЗО №13 в одну из элитных клиник столицы для обследования на гепатит (общее название воспалительных заболеваний печени). Но, к счастью, страшный диагноз не подтвердился, сообщает газета "Сегодня". По словам пресс-секретаря НУНС Ларисы Сарган, в клинике экс-министру были сделаны «печеночные пробы», которые показали: гепатита нет, но есть обострение панкреатита (воспаление поджелудочной железы).

Напомним, что подозрение на гепатит возникло 20 июля в ходе планового обследования Луценко в столичной больнице скорой помощи. Информацию о том, что Юрий Луценко не страдает гепатитом, журналистам подтвердил и советник председателя Госпенитенциарной службы Игорь Андрушко: «За здоровьем экс-министра постоянно следят медики из больницы СИЗО №13. Но признаков гепатита они у него не замечали».