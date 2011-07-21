Мэр Севастополя о резервах, слове "дай" и особом отношении Януковича

Председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир ЯЦУБА призвал местных чиновников ценить особое отношение Президента и правительства к городу, выражающееся в выделении дотаций из госбюджета, а также финансировании социально-экономического развития города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на коллегии СГГА.

По словам В.ЯЦУБЫ, «если говорить скромно, бюджетные средства расходуются с большими издержками».

«Еще раз обращаюсь к руководителям коммунальных служб, распорядителям бюджетных средств, которые подписывают документы, принятые городским советом и главой горадминистрации: имейте ввиду, это не ваши деньги, а средства жителей Севастополя. Мы должны повысить участие общественности в контроле над тратой денег», - заявил В.ЯЦУБА.

По словам руководителя Севастополя, у него «есть возможность сравнить бюджеты крупных городов Украины с бюджетом Севастополя. Мы с вами здесь неплохо живем. А учитывая, что к нам отношение центральных органов власти, прежде всего Президента и правительства, особое, мы должны это ценить, беречь и искать свои резервы».

Как добавил В.ЯЦУБА, «политика, когда в наших разговорах присутствует только слово «дай», долго не проживет».