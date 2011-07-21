Эксперт предостерегает ЕС от «грубой ошибки» в отношениях с Украиной

Европейский Союз не должен строить свои отношения с Украиной через призму «дела ТИМОШЕНКО».

Такое мнение высказала политический аналитик по вопросам политики Восточного соседства ЕС, России, Турции и вопросов Евразии Европейского центра политики (Брюссель, Бельгия) Аманда ПОЛ в комментарии, опубликованном в газете "The Financial Times" в четверг, 21 июля.

В частности, аналитик прокомментировала редакционную статью издания: „Украина имеет собственный ЮКОС” от 20 июля, отметив, что для Европейского Союза было бы «грубой стратегической ошибкой строить свои отношения с Украиной через призму суда над бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО».

По ее убеждению, в случае прекращения переговоров относительно соглашения об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей свободной торговле ЕС будет рисковать не только своими отношениями с важнейшей страной его «Восточного партнерства», но и эффективностью самой политики «Восточного соседства».

Она выразила сожаление, что определенные политики и политические группы в ЕС, которые или приближены к Блоку Юлии Тимошенко, или отвергают саму идею предоставления Украине перспективы членства в Евросоюзе, просто используют дело Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы саботировать усилия Украины для продолжения интеграции в ЕС. По ее словам, работа в этом направлении ускорилась именно после избрания Президентом Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«И хотя господин ЯНУКОВИЧ совершенно ничего не выиграл от последовательного преследования госпожи ТИМОШЕНКО, ЕС не может брать на себя роль трибунала. Украина далека от идеала, но при этом она взяла на себя обязательства, подобные тем, которые требуют от кандидатов на членство в Евросоюзе, не получая при этом аналогичной помощи от него», - отметила А.ПОЛ.

По мнению аналитика, ввиду того, что исторически создание зоны свободной торговли является первым основополагающим элементом интеграции в ЕС, заключение и выполнение соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле существенно усилит связи между Украиной и ЕС. «Это предоставит ЕС больше рычагов влияния на Украину, в то время как соответствующие реформы снизят уровень коррупции, а также укрепят верховенство права и демократию», - отметила она.

Как сообщалось, вчера британская газета "The Financial Times" разместила редакционную статью "Украинское "дело ЮКОСа".

"Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА справедливо обвиняют в том, что, победив 18 месяцев назад на выборах, он начал создавать мягкий вариант путинской системы. Он сконцентрировал в своих руках власть и затыкает рот СМИ. Продолжая аналогию, стоит отметить, что у него появилось и собственное дело ЮКОСа", - писала газета.

"В отличие от России. в Киеве судят не олигарха-миллиардера, как Михаил ХОДОРКОВСКИЙ, а бывшего премьера и лидера Помаранчевой революции Юлию ТИМОШЕНКО", - отмечало издание.

"Как и в России, в Украине политики и предпринимателе редко бывают белее снега - скорее, речь идет о разных оттенках серого. Поэтому криминальное преследование и ТИМОШЕНКО, и ХОДОРКОВСКОГО выглядит избирательным правосудием и политически мотивированными попытками нейтрализовать противника", - отмечает газета.

Издание также добавляет, что власть пытается объяснить происходящее борьбой с коррупцией. Однако, "несмотря на множество следственных действий, то обвинение, которое предъявлено ТИМОШЕНКО и потенциально грозит ей 10 годами лишения свободы, очень сомнительно".