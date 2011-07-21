Кузьмин говорит, что ни в Украине, ни в РФ Тимошенко не оправдали

Генеральная прокуратура изучит вопрос о том, должна ли Украина отдавать долги компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН сообщил сегодня на брифинге.

Р.КУЗЬМИН напомнил о письме Министерства обороны Российской Федерации, в соответствии с которым Украина должна возместить 405 млн. долл., накопленные компанией ЕЭСУ.

При этом он отметил, что Министерство обороны РФ требует от Украины вернуть долги, апеллируя к тому, что их возвращение гарантировал Кабинет министров Украины в письме за подписью тогдашнего главы украинского правительства Павла ЛАЗАРЕНКО.

При этом Р.КУЗЬМИН подчеркнул, что соответствующее решение Кабинета министров не зафиксировано в официальных документах правительства. По мнению и.о. генпрокурора, П.ЛАЗАРЕНКО сфальсифицировал это решение.

«Это означает, что гарантии, предоставленные России, были исполнены так же, как и директивы ТИМОШЕНКО. Это общая практика фальсификации документов», - сказал Р.КУЗЬМИН.

При этом он отметил, сегодня возникает вопрос: должна ли Украина возвращать этот долг Минобороны РФ. По словам Р.КУЗЬМИНА, следствие разберется в этой проблеме.

Отвечая на вопросы журналистов, Р.КУЗЬМИН также отметил, что на сегодняшний день не существует ни одного судебного решения - ни в России, ни в Украине, - которым Ю.ТИМОШЕНКО была оправдана по обвинениям в незаконной деятельности на должности главы ЕЭСУ.

По его словам, в России уголовные дела были закрыты после истечения срока привлечения Ю.ТИМОШЕНКО к ответственности, и после признания ею своей вины.

В Украине все уголовные дела были закрыты генеральным прокурором Святославом ПИСКУНОМ в 2005 году, после избрания Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром, сказал Р.КУЗЬМИН.

Отвечая на вопрос, почему, по мнению Генпрокуратуры, Ю.ТИМОШЕНКО не вернула долги ЕЭСУ из госбюджета в то время, когда возглавляла правительство, Р.КУЗЬМИН отметил, что это хороший вопрос, но его лучше задать непосредственно самой Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года в СМИ было опубликовано письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Николаю АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию «ЕЭСУ».

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверяет, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

В БЮТ заявили, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против Ю.ТИМОШЕНКО.