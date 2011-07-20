Financial Times: Янукович обзавелся собственным делом ЮКОСа

Президента Украины "справедливо упрекают" в создании "облегченной версии путинизма", и вот аналогия получила новое обоснование: Виктор Янукович обзавелся "собственным делом ЮКОСа", пишет Financial Timesо деле Юлии Тимошенко.

Экс-премьер, в отличие от Михаила Ходорковского, не является олигархом, но и в ее случае имеются основания подозревать "избирательное правосудие и политически мотивированную попытку нейтрализовать оппонента", говорится в редакционной статье. "На Украине, как и в России, немногие из тех, кто занят в бизнесе и политике, имеют безупречную репутацию".

"В высшей степени спорным" представляется изданию обвинение в превышении полномочий при заключении газового соглашения с Россией, по которому Тимошенко привлекли к суду и могут дать до 10 лет тюрьмы. Financial Times предлагает задуматься, допустимо ли уголовное преследование за "политические шаги, особенно совершенные в период кризиса".

"Поговаривают, что из-за критики с Запада окружение Януковича ищет способ выйти из ситуации и при этом сохранить лицо - скажем, с помощью условного срока, при котором Тимошенко не сядет в тюрьму, но и не сможет участвовать в следующих выборах. Циничные маневры такого рода должны быть отвергнуты международным сообществом".

У ЕС имеются рычаги для воздействия на Януковича - это переговоры о присвоении Украине статуса кандидата в члены ЕС и по соглашению о свободной торговле. При этом не нужно опасаться "вновь подтолкнуть Киев в объятия России". "Если наступление на Тимошенко будет продолжено", Брюссель должен временно приостановить переговоры, заключает издание.

InoPressa