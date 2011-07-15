Янукович нашел, на чем сэкономить

Президент Украины Виктор Янукович подписал Указ, которым внес изменения в перечень мероприятий по случаю 20-й годовщины независимости Украины.

В частности, Глава государства постановил отменить проведение 24 августа 2011 года парадов войск в Киеве, Керчи, Одессе, Севастополе, а также городах, где расположены штабы оперативных командований и видов Вооруженных Сил Украины, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент также постановил отказаться от изготовления памятного юбилейного знака «20 лет независимости Украины».

Сэкономленные бюджетные средства Глава государства поручил Правительству направить на финансирование мероприятий по усилению социальной защиты населения, говорится в Указе Президента.

В то же время украинские СМИ со ссылкой на «Вестник государственных закупок» сообщали, что реконструкция зданий государственных резиденций и строительство двух вертолетных площадок в Крыму обойдется Государственному управлению делами 152,30 млн. грн.

В частности реконструкция зданий государственной резиденции №3 и строительство вертолетной площадки в пгт.Масандра будет стоить 41,20 млн. грн.

Реконструкция и капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей государственных дач №9, 10 и строительство вертолетной площадки в пгт.Форос будет стоить 64,50 млн. грн.

Также в пгт. Форос будет проведена реконструкция зданий государственных резиденций № 6 и 8 за 46,60 млн. грн.

Все работы должны быть выполненны с июня по декабря 2011 года.