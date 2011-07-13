Ремонт резиденций и вертолетных площадок Януковича влетит в 150 млн.

12:44, 13 июля 2011
Общество
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Необходимость не объясняется

Реконструкция зданий государственных резиденций и строительство двух вертолетных площадок в Крыму будет стоить Государственному управлению делами 152,30 млн. грн. Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок».

Министерство экономического развития 6 июля согласовало Главному управлению санаторно-курортных заведений в АР Крым Госуправделами соответствующую закупку строительных услуг у учреждения «28 управление начальника работ» Министерства обороны.

Реконструкция зданий государственной резиденции №3 и строительство вертолетной площадки в пгт.Масандра будет стоить 41,20 млн. грн.

Реконструкция и капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей государственных дач №9, 10 и строительство вертолетной площадки в пгт.Форос будет стоить 64,50 млн. грн.

Также в пгт. Форос будет проведена реконструкция зданий государственных резиденций № 6 и 8 за 46,60 млн. грн.

Все работы должны быть выполненны с июня по декабря 2011 года.

В обосновании закупки, проведенной по неконкурентной процедуре «у одного участника», выбор крымского предприятия Минобороны в качестве исполнителя объясняется его территориальной близостью к объектам строительства и их «режимностью». Необходимость выполнения этих работ не объясняется никоим образом.

Напомним, сейчас идет строительство вертолетных площадок рядом с Верховной Радой в Киеве и рядом с музеем Тараса Шевченко под Каневом.

Раньше для полетов Виктора Януковича Госуправделами за 7,50 млн. грн. на год арендовало ценный вертолет «Augusta 139».

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