Судья запретил снимать заседание в деле Тимошенко

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение о запрете фото- и видеофиксациях, а также видеотрансляциях судебных заседаний по уголовному делу против лидера партии «Батькивщина», бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение Р.КИРЕЕВ принял в связи с тем, что прокурор, которая зачитывает обвинительный приговор, дошла до документов, в которых есть свидетельства, как обвиняемой Ю.ТИМОШЕНКО, так и свидетелей по делу.

Р.КИРЕЕВ отметил, что в связи с этим дальнейшая фото- и видеофиксация, а также видеотрансляция заседания невозможна.

В то же время он заметил, что журналисты могут оставаться в зале суда, однако попросил убрать всю технику. Аудиофиксацию событий в суде судья не запретил.

Для обеспечения исполнения решения суда в заседании объявлен перерыв до 12.00, чтобы операторы телеканалов и фотокорреспонденты имели возможность убрать свою технику.