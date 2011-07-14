Кармазин: не был ли убит Гонгадзе уже под пленки Мельниченко?

В действиях экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО присутствуют признаки преступления, поэтому Генеральная прокуратура и СБУ должны возбудить и расследовать уголовное дело.

Такое мнение высказал народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН в комментарии LB.ua относительно информации о том, что Н.МЕЛЬНИЧЕНКО обратился в Апелляционный суд с целью обжаловать решение Печерского райсуда Киева о возобновлении против него уголовного дела.

«СБУ и Генпрокуратура проверку о наличии или отсутствии преступления в действиях МЕЛЬНИЧЕНКО вообще не проводили. То постановление, которое было в материалах уголовного дела о прекращении уголовного преследования МЕЛЬНИЧЕНКО, вынесено в 2005 году даже без учета материалов допроса МЕЛЬНИЧЕНКО. Поэтому очевидно, что его необходимо было отменить. По статье 111 уголовное дело в отношении МЕЛЬНИЧЕНКО нужно возбуждать без каких-либо колебаний, потому что МЕЛЬНИЧЕНКО обнародовал документы, обнародовать которые права не имел», - отметил народный депутат.

Ю.КАРМАЗИН убежден, что председатель СБУ должен возбудить уголовное дело и расследовать его.

«И все в государстве должны понять, что сдавать тайны и секретные материалы – преступление. Как руководитель группы по принятию Уголовного кодекса, заявляю, что в действиях МЕЛЬНИЧЕНКО есть признаки преступления. И действия Генпрокуратуры и СБУ по непривлечению его к уголовной ответственности также носят признаки преступления – во-первых, они покрывают этого человека, во-вторых, они халатно относятся к выполнению своих служебных обязанностей», - считает Ю.КАРМАЗИН.

«То, к чему привели действия МЕЛЬНИЧЕНКО – сдача государственных интересов – равняется колоссальным потерям и оборонных заказов для Украины, и сложностью в проведении внешнеполитического курса Украины, и сдаче целых систем защиты, которые обеспечивала контрразведка», - заявил парламентарий.

По мнению Ю.КАРМАЗИНА, нужно понять умысел человека, для чего он это делал. «Любой человек, который принял присягу, может отличить, есть ли в каких-то данных государственная тайна или нет. Против Украины содеяли очень серьезные преступления, и Украина была под фактическим экономическим эмбарго. Украина была исключена с рынка вооружения, в Украине уменьшилось количество рабочих мест приблизительно на полмиллиона человек благодаря одному болтуну, который должен сидеть в тюрьме», - считает Ю.КАРМАЗИН.

Он отметил также, что допускает вероятность монтажа записей. «Безо всякой экспертизы – любой человек, который слушал эти записи, видит, что там есть запись реальных людей. Другой вопрос, монтировалось ли туда слово «Ирак», скажем, когда речь шла о «Кольчугах». Тут есть вопрос – серьезный вопрос. У меня есть подозрения. Как происходила нарезка на блоки этих записей, велись ли они стационарной аппаратурой прослушивания, оставленной нам с советских времен, или нет – на это должно ответить следствие. И в том числе, с использованием тех материалов, которые были напечатаны за эти годы», - отметил народный депутат.

Самое интересное, по мнению Ю.КАРМАЗИНА, что сам Н.МЕЛЬНИЧЕНКО ничего в Генпрокуратуру не подавал. «Это БЕРЕЗОВСКИЙ и его люди сдали материалы в Генпрокуратуру. И то было аж в 2005 году. То есть, несколько лет МЕЛЬНИЧЕНКО обладал этими записями безраздельно. И монопольно решал, какие материалы, кому можно реализовывать. И поскольку есть доказательства, что за это платились деньги, тогда очевидно возникает вопрос – если платились деньги, возможно, был и иной мотив записи? Причем необходимо также проверить версию, не был ли убит Гонгадзе уже под плёнки?!» - добавил депутат.