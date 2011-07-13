Что важно для военного сотрудничества с Россией?

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ предлагает российской стороне подготовить комплексный пакет предложений по развитию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, оформленный в виде соглашения, и вынести его на рассмотрение руководства обеих стран во время ближайшей встречи на высшем уровне.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом он сказал во время встречи в Киеве с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации – первым заместителем министра обороны РФ генералом армии Николаем МАКАРОВЫМ.

Среди приоритетных направлений развития двустороннего военного сотрудничества М.ЕЖЕЛЬ акцентировал внимание на обмене опытом в вопросах реформирования и развития вооруженных сил Украины и России, подготовки кадров, участия в совместных военных учениях.

«Реформирование – болезненный, но необходимый процесс. И обмен опытом в этом вопросе даст возможность нашим армиям избежать серьезных ошибок в процессе реформирования и развития, держать руку “на пульсе”, - отметил он.

Отдельно министр обороны Украины остановился на трех важных вопросах двустороннего сотрудничества: использовании российской стороной полигона взлетно-посадочных систем “НИТКА”, реализации проектов Ан-70 и “корвет”.

«Мы получили письмо от министра обороны Российской Федерации с просьбой рассмотреть предложение относительно передачи полигона “НИТКА” в аренду. Мы считаем это оптимальным вариантом, который позволит постоянно поддерживать надлежащую готовность полигона для тренировок российских летчиков. При этом “НИТКА” останется в собственности нашего государства. Украина будет получать арендную плату и не тратить средства на содержание “НИТКИ” и персонала полигона», - отметил М.ЕЖЕЛЬ.

Также он предложил российский стороне рассмотреть возможность приобщиться к реализации проекта строительства корабля класса “корвет”, отметив, что Россия имеет огромный опыт и потенциал в отрасли кораблестроения.

Н.МАКАРОВ выразил убеждение, что уровень взаимодействия между Украиной и Россией в военной и сфере должен быть намного выше.

«Мы обязательно рассмотрим предложения относительно участия в программе “корвет”, а вариант с арендой полигона “НИТКА” - оптимальный и взаимовыгодный для наших стран. Мы готовы к конструктивному и плодотворному сотрудничеству», - подчеркнул начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.