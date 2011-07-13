Экс-министр разделил проект нового УПК на "за" и "против"

Президент Института правовой политики Николай ОНИЩУК отмечает ряд позитивных положений в проекте нового Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ОНИЩУКА, об этом он сказал в прямом эфире на Радио «Свобода».

По его словам, принятие нового Уголовного процессуального кодекса является шагом в правильном направлении, поскольку Украина будет иметь более европейскую по своим стандартам систему уголовного преследования.

Как отметил экс-министр юстиции, проект нового УПК содержит «революционные» нормы на пути демократизации общества. К ним стоит отнести обеспечение процессуального равенства и состязательности сторон, отказ от институтов возвращения дела на дорасследование и возбуждение уголовного дела.

Кроме того, по словам Н.ОНИЩУКА, проектом предлагается внедрить соглашения между сторонами уголовного преследования, законодательно урегулировать негласные следственные действия, существенно ограничить применение такой меры пресечения как арест и заменить его имущественным залогом или домашним арестом.

«К позитивам также стоит отнести внедрение упрощенного производства только в форме дознания (относительно уголовных проступков), введение в уголовный процесс следственного судьи и усиление процессуальных гарантий потерпевшего», - отметил он.

В то же время, по словам Н.ОНИЩУКА, несмотря на ряд позитивных новаций, новый проект УПК содержит и недостатки. «Среди них – девальвация сущности суда присяжных. Поскольку кодексом предусматривается, что суд присяжных в уголовном процессе должен выглядеть, как народные заседатели (два человека), в случае, если осуществляется уголовное судопроизводство тремя профессиональными судьями», - отметил Н.ОНИЩУК. По его мнению, очевидно, Венецианская комиссия будет удивлена этой новеллой.

«Очевидный недостаток проекта – сохранение старой системы доказательного права. Ведь именно суд должен признавать доказательством любую информацию, собранную по делу стороной обвинения. К сожалению, серьезная трансформация в этой сфере не состоялась. Это же касается также и избыточного процессуального администрирования, которое остается у руководителей следственных подразделений в отношении своих следователей», - отметил президент Института правовой политики.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Минюст обнародовал на своем сайте для общественного обсуждения проект нового Уголовного процессуального кодекса Украины.

Проект готовится для передачи на экспертизу в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

На рассмотрение Верховной Рады проект кодекса планируется вынести уже в этом году.