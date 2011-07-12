Украина не будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии

Украина рассматривает Грузию как важного партнера и не будет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Об этом сегодня во время брифинга заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН, передает корреспондент УНИАН.

О.ВОЛОШИН отметил, что 14-15 июля глава МИД Константин ГРИЩЕНКО посетит с официальным визитом Грузию. В рамках визита, добавил О.ВОЛОШИН, запланированы переговоры с грузинским руководством для активизации политических отношений. О.ВОЛОШИН отметил, что по результатам переговоров планируется подписать План консультаций между МИД Украины и Грузии на 2011-2014 годы.

«Мы (Украина — УНИАН) рассматриваем Грузию как важного партнера и друга на постсоветском пространстве... Украина была и остается убежденным сторонником территориальной целостности Грузии. Украинское государство не признает независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии, так же, как и независимость Косово. Мы здесь последовательны», - сказал О.ВОЛОШИН.