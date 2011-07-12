Суд отбелил прошлое Юры Енакиевского

Вчера, 11 июля, Дарницкий районный суд Киева признал не соответствующей действительности информацию о преступном прошлом народного депутата Юрия ИВАНЮЩЕНКО (Партия регионов), пишет «КоммерсантЪ-Украина» (№110 от 12 июля 2012 г.).

Дело рассматривалось судом по иску народного депутата Ю.ИВАНЮЩЕНКО к журналисту Станиславу РЕЧИНСКОМУ. Поводом для судебного разбирательства стала статья С.РЕЧИНСКОГО, опубликованная на сайте ord-ua.com. В этом материале журналист приводит копию справки, якобы составленной 16 ноября 2006 г. начальником главного разведывательного управления генерального штаба Российской Федерации генералом КОРАБЕЛЬНИКОВЫМ на имя Президента РФ Владимира ПУТИНА. В справке указывается, что в России наблюдается негативная тенденция – специалисты спецназа, увольняющиеся с воинской службы, начинают сотрудничать с криминальными группами. "Особую социальную опасность представляет формирование специализированных бригад киллеров, которые дислоцируются на сопредельной территории с Российской Федерацией", – отмечается в приведенном документе. Одним из руководителей таких "бригад" был назван Ю.ИВАНЮЩЕНКО. "По оперативным данным, этой преступной группировкой было совершено более 40 заказных убийств, которые заказывались непосредственно через ИВАНЮЩЕНКО", – говорилось в справке.

Суд вчера признал эту информацию не соответствующей действительности и унижающей честь и достоинство Ю.ИВАНЮЩЕНКО. Помимо этого, суд обязал С.РЕЧИНСКОГО в течение месяца опровергнуть распространенную им информацию и в этот же срок удалить с сайта материал, ставший предметом судебного иска.

"Никакой денежной компенсации мы не требовали, так как для истца важнее было отстоять свою честную репутацию", – пояснила печатному изданию управляющий партнер юридической компании ILF Татьяна ГАВРИШ, представлявшая в суде интересы Ю.ИВАНЮЩЕНКО.

Одним из аргументов, которые предоставили защитники депутата, стал ответ заместителя генерального прокурора Виктора ВОЙЦИШЕНА на депутатский запрос Ю.ИВАНЮЩЕНКО. В последнем народный депутат просил провести проверку приведенных в статье фактов. В ответе же указывается, что по ходатайству Генпрокуратуры Украины Генпрокуратурой РФ была проверена информация о предоставлении Президенту РФ В.ПУТИНУ справки, копия которой была опубликована в материале С.РЕЧИНСКОГО. "По сообщению генеральной прокуратуры Российской Федерации, указанная справка не отвечает форме документов, установленной в вооруженных силах Российской Федерации, в главном разведывательном управлении не составлялась, вышестоящими органами военного управления и президенту РФ не предоставлялась", – утверждают в российской генпрокуратуре.

Газета отмечает, что вчерашнее заседание Дарницкого райсуда проходило в отсутствие С.РЕЧИНСКОГО, который узнал о процессе только от корреспондента «Коммерсанта». Он подчеркнул, что решение суда выполнять не намерен. "Я не буду ничего опровергать и удалять какую-либо информацию. Пусть люди ИВАНЮЩЕНКО докажут, что я имею к этому сайту (ord-ua.com) хоть какое-то отношение, я независимый журналист", - заявил С.РЕЧИНСКИЙ.