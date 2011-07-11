Греко-католики хотят вести службы в Десятинной церкви

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) просит допустить УГКЦ вместе с другими конфессиями к участию в восстановлении Десятинной церкви, в случае принятия соответствующего решения.

Об этом говорится в письме главы УГКЦ Блаженнейшего СВЯТОСЛАВА к главе Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ.

По словам главы УГКЦ, возрождение Десятинного храма должно было бы способствовать восстановлению единства Киевской Церкви. «Однако, это произойдет лишь при условии, если право пользования ею получат все Церкви – наследницы Владимирового Крещения. Какая-либо другая развязка будет нести в себе угрозу углубления существующих расколов и будет увеличивать напряжение в обществе», - отметил Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

Он подчеркнул, что это также «восстановит справедливость в отношении УГКЦ, поскольку до сих пор, в соответствии с разными государственными актами украинской власти и в силу разных причин, исторические святыни в Киеве были распределены и переданы для проведения богослужений только трем частям изначальной Киевской Церкви Владимирового Крещения. «Михайловский собор в Киеве - Патриархии Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Успенский собор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника – Митрополии Украинской Православной Церкви. Андреевская церковь Национального заповедника «София Киевская» – Патриархии Украинской Автокефальной Православной Церкви», - отмечает Блаженнейший СВЯТОСЛАВ.

По его убеждению, в этом распределении не была учтена третья по численности прихожан традиционная в Украине конфессия – Украинской греко-католической Церкви, «хотя ее прихожане ощущают острую потребность в храмах в Киеве для общей молитвы».

«Мы убеждены, что это событие, кроме торжества справедливости, внесло бы значительный вклад в восстановление единства Киевской Церкви и укрепление единства всего украинского народа», - отметил глава УГКЦ.