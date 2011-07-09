Медведев поздравил Януковича

Реформы, проводимые под руководством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, продвигают Украину по пути совершенствования государственных и демократических институтов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в поздравительном послании Д.МЕДВЕДЕВА в связи с днем рождения В.ЯНУКОВИЧА.

«Благодаря проводимым под Вашим руководством реформам Украина уверенно движется по пути совершенствования государственных и демократических институтов, устойчивого экономического развития, повышения благосостояния граждан. Ваш конструктивный и заинтересованный подход к актуальным вопросам региональной и мировой политики способствует росту авторитета страны на международной арене», - говорится в документе.

Д.МЕДВЕДЕВ также отметил вклад Президента Украины развитие украинско-российских отношений.

«Ценю Ваш личный вклад в продвижение российско-украинских дружественных, добрососедских отношений. Стремление к наиболее полной реализации мощного потенциала исторической и духовной общности народов России и Украины открывает широкие перспективы многопланового межгосударственного взаимодействия», - говорится в поздравлении.

По его словам, надежным фундаментом такой работы служат достигнутые договоренности по осуществлению масштабных проектов в торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной и других сферах.

Д.МЕДВЕДЕВ также уверен, что интенсивный и плодотворный политический диалог будет и впредь играть важную роль в динамичном развитии всего комплекса двусторонних отношений, углублении интеграционного сотрудничества на пространстве Содружества Независимых Государств.