Наша Украина требует ветировать закон о пенсионной реформе

Политсовет партии «Наша Украина» требует от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать закон о пенсионной реформе и обещает обжаловать его в Конституционном Суде.

Об этом говорится в заявлении партии, переданном в УНИАН пресс-службой партии.

В заявлении отмечается, что «Наша Украина» категорически осуждает принятие властным большинством в Верховной Раде дискриминационной пенсионной реформы, которая, по убеждению членов партии, приведет к ухудшению благосостояния большинства украинцев.

«Партия регионов, Блок Литвина и другие провластные группы в парламенте навязали обществу бездарный и несправедливый пенсионный закон, которым переводит решение проблем олигархической экономики на плечи широких слоев украинского населения», - отмечают «нашеукраинцы».

В партии напоминают, что еще на этапе первого чтения законопроекта «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» «Наша Украина» предостерегала власть от принятия этой псевдореформы.

В заявлении отмечается, что принятый законопроект не решает проблем покрытия дефицита бюджета Пенсионного фонда и увеличения мизерного размера пенсий миллионов украинцев. «Вместо этого, так называемая реформа, сохраняя пенсионные привилегии для власть предержащих, существенно ухудшает условия пенсионного обеспечения большинства украинцев, резко повышая обязательный пенсионный возраст и страховой стаж», - говорится в заявлении.

Именно поэтому, объясняют в партии, все депутаты партийной группы «Нашей Украины» в Верховной Раде проголосовали против принятия данного законопроекта, который не имеет ничего общего с проведением настоящих реформ в стране.

«Наша Украина» требует от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать указанный законопроект, который был принят с многочисленными регламентными нарушениями и грубо нарушает Конституцию Украины.

«В случае подписания законопроекта Президентом, «Наша Украина» будет инициировать обращение народных депутатов в Конституционный Суд с требованием отмены данного закона как антиконституционного», - отмечается в заявлении.

«Наша Украина» будет добиваться отмены правительственного пенсионного закона и проведения настоящей пенсионной реформы, которая позволит возобновить финансовую стабильность солидарной пенсионной системы и реально улучшить пенсионное обеспечение граждан.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

За данное решение проголосовали 248 из 328 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» голосовали народные депутаты из фракции Партии регионов - 188, из фракции НУ-НС - 11, из группы «Реформы ради будущего» – 18, из фракции Народной партии – 20 и внефракционные – 11.

Не голосовали в полном составе фракции "БЮТ-Батьківщина" и Коммунистической партии Украины.

Рассмотрение законопроекта продолжалось почти 9 часов.