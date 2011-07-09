Литвин: одна встреча с Кучмой, и месяц обо мне анекдотов не было

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН доволен конструктивным сотрудничеством с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Об этом спикер заявил в эфире ток-шоу "Большая политика" на телеканале "Интер", отвечая на вопрос, каким было его сотрудничество с тремя последними президентами Украины.

В.ЛИТВИН заметил, что ему вообще не легко работать, поскольку он постоянно занимается самоанализом: «что сделано, чего не сделано и что можно сделать».

"Нормальный диалог был с КУЧМОЙ. Возникали определенные проблемы, поскольку я знаю, что такое аппаратные игры. Но достаточно было встретиться и поговорить, и месяц анекдотов относительно меня не было", - сказал В.ЛИТВИН.

Председатель ВР также доволен сотрудничеством с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"Что касается Виктора ЯНУКОВИЧА, то я должен сказать, что на сегодняшний день нормальный диалог, а тем более есть заинтересованность принять решение, которое бы диктовалось необходимостью принятия данное решение", - добавил он.

В то же время сотрудничество с В.ЮЩЕНКО В.ЛИТВИН назвал формальным.

"Что касается Виктора ЮЩЕНКО, то рабочих контактов было мало. Встречи происходили формальные во время заседаний СНБО. Он не очень был заинтересован в парламенте, и этим все определялось", - добавил он.