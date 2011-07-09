Эксперт: решение по делу Тимошенко станет поворотным для Запада

Старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона Андерс ОСЛУНД считает: «Если мы возьмем дело ТИМОШЕНКО, во-первых, там было три фирмы, базирующиеся в Вашингтоне, «Akin Gump», «Trout Cacheris» и «Kroll», которые сделали выводы по двум делам, которые полностью разбила «Covington&Burling», еще одна вашингтонская компания».

Об этом он заявил в Вашингтоне на конференции «Будущее Украины: вызовы и последствия власти в Украине», организованной Институтом международной экономики Петерсона, Центром США и Европы Брукинзского института и Атлантическим Советом, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

«Прокуратура же, кажется, не просто отложила их в сторону, вместо этого, она возбудила еще одно дело по газовому соглашению с Россией января 2009 года, обвинив ТИМОШЕНКО в превышении должностных полномочий. Насколько я понимаю, никто не говорит, что она заработала на этом какие-то деньги, а теперь и служба безопасности, похоже, осознала, что все это разваливается, этот фарс, который происходит в суде сегодня. Они готовят новое дело, то есть старое дело, которое уже возникало пару раз в прошлом», - сказал он.

«Я услышал, что коррупция остается огромной проблемой, а судебная система получила чрезвычайно плохую репутацию, я боюсь, что она находится в действительно плохом состоянии», - отметил А.ОСЛУНД, добавив, что решение суда по делу Ю.ТИМОШЕНКО станет поворотным моментом в отношениях Украины с Западом.