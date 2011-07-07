Коммунисты говорят, что Азаров пренебрег народом и выбрал доллары

Коммунисты на митинге возле Верховной Рады Украины требуют возвращения проекта пенсионной реформы правительству Украины на доработку.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге, по оценкам организаторов, приняли участие около 300 человек. Они держали плакаты с надписями: "Пенсионную реформу Тигипко - на свалку", "Коммунисты - против антинародной пенсионной реформы", "Долой пенсионную дискриминацию".

На митинге была принята резолюция против принятия "антинародной пенсионной реформы имени Тигипко". В резолюции отмечается, что "правительство, выбирая между собственным народом и кредитами МВФ, отдало преимущество долларам". В ней также сказано, что данная реформа "не в интересах человека труда, не с целью повышения уровня жизни наших пенсионеров, а исключительно для получения очередного транша кредита». Коммунисты призывали правительство и Президента Украины "расторгнуть сотрудничество с МВФ, который навязывает Украине политику пенсионного геноцида". В резолюции отмечается, что основные положения реформы относительно повышения пенсионного возраста - увеличение трудового стажа и пересчет пенсий работающих пенсионеров - грубо нарушают Конституцию Украины и решения Конституционного Суда Украины.

Коммунисты настаивают, что пенсионная реформа должна быть не первой, а последней в цепи экономических реформ. "Не преодолев общую бедность, не возродив отечественную экономику, не уничтожив коррупцию, не поставив на место олигархов, власть лишь углубит проблему достойного пенсионного обеспечения", - сказано в резолюции.

Коммунисты требуют возвращения проекта пенсионной реформы на доработку. "Не рассматривать вопрос пенсионного реформирования до проведения всенародного референдума", - сказано в резолюции митинга. Коммунисты категорически настаивают на том, чтобы отказаться "от идеи дополнительного обязательного накопительного страхования, являющегося по своей сути финансовой аферой", которая позволит "олигархам получать сверхдоходы".

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР планирует в целом принять проект пенсионной реформы, который, в частности, предусматривает увеличение трудового стажа и повышение пенсионного возраста.