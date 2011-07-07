Киреев предупредил бютовца за «тихо как в гробу»

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ предупредил депутата из фракции "БЮТ-Батькивщина" Александра СТЕШЕНКО об удалении из зала суда в случае повторного нарушения им порядка.

Как передает корреспондент УНИАН, после того как в зале суда, где проходит рассмотрение уголовного дела по обвинению экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов, кто-то из присутствующих попросил судью говорить громче, Р.КИРЕЕВ воскликнул: «Тишина в зале суда!».

В ответ на эту реплику А.СТЕШЕНКО сказал: «Да уже тихо как в гробу».

В связи с этим судья попросил депутата встать и назвать свою фамилию и имя и, получив ответ, предупредил его об удалении из зала суда в случае повторного нарушения порядка.