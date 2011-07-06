Тимошенко призывает присоединиться к завтрашним акциям протеста

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призывает своих сторонников прийти завтра к Печерскому районному суду Киева и отправиться оттуда в Верховную Раду, которая завтра будет рассматривать законопроект о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на митинге своих сторонников.

«Завтра они продолжат это судилище (заседание суда по делу против Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН). И завтра же они будут рассматривать пенсионную реформу. Я прошу всех небезразличных людей прийти завтра к Печерскому суду, а затем колоннами направиться к Верховной Раде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, партия «Батькивщина» 7 июля начнет акцию протеста против принятия пенсионной реформы.

Народный депутат Украины Андрей ПАВЛОВСКИЙ отметил, что «акции протеста начнутся в четверг, 7 июля, в 9 часов утра на Крещатике, 42, возле Печерского суда». Он подчеркнул, что сторонники «Батькивщины» пройдут под лозунгами: «Скажем нет пенсионному геноциду», «Нет – репрессиям!»