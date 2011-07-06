Луганские коммунисты против повышения пенсионного возраста

Луганские коммунисты намерены протестовать против пенсионной реформы в день ее рассмотрения в Верховной Раде Украины, которое состоится завтра, 7 июля 2011 года.

Об этом сообщил УНИАН народный депутат Украины от Компартии Спиридон КИЛИНКАРОВ.

По его словам, пикет несогласных с повышением пенсионного возраста запланирован на 15.00 перед зданием Луганской областной государственной администрации.

«Власть как всегда коварна в попытках окончательно уничтожить соцгарантии для населения Украины. Рассматривать законопроект о пенсионной реформе намеренно решили в самый разгар лета, когда люди предпенсионного возраста обрабатывают приусадебные участки на дачах. Это сделано с единственной целью - избежать акций протеста. Думают, что если люди загородом, то некому будет высказать свое мнение против. Долг коммунистов не допустить такого беспредела», – сказал С.КИЛИНКАРОВ.

Напомним, что 7 июля 2011 года Верховная Рада планирует повысить пенсионный возраст для граждан Украины. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил спикер ВР Украины Владимир ЛИТВИН. Он отметил, что на данный момент в законопроект внесено 1100 поправок. Рассмотрение начнут в 16.00.