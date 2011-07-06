Томенко: ПР готовит Януковичу на день рождения «своеобразный подарок»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что голосование народных депутатов от Партии регионов за принятие пенсионной реформы станет плохим подарком ко дню рождения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, поскольку приведет к существенному снижению его популярности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом Н.ТОМЕНКО сказал, отвечая на вопросы журналистов о том, планирует ли оппозиция отмечать день рождения Президента В.ЯНУКОВИЧА и какой подарок ему готовит. Как известно, В.ЯНУКОВИЧ родился 9 июля 1950 года.

По мнению вице-спикера, лучшим подарком Президенту от оппозиции было бы неодобрение пенсионной и других антинародных реформ. «Лучшим подарком для В.ЯНУКОВИЧА было бы непринятие антинародных законопроектов, которые будут рассматриваться в парламенте, прежде всего, в четверг», - сказал Н.ТОМЕНКО. «Неподдержка антинародной пенсионной реформы, законопроектов, которыми сокращаются заведения здравоохранения, уменьшаются социальные льготы и пр.», - объяснил он.

По убеждению вице-спикера, это был бы реальный подарок В.ЯНУКОВИЧУ, поскольку он способствовал бы увеличению популярности Президента Украины.

«Вместо этого, как ни странно, Партия регионов и ее союзники, голосуя за эти законопроекты, прежде всего это касается повышения пенсионного возраста, увеличения трудового стажа, возможности сокращения заведений здравоохранения, сделают «своеобразный подарок» ко дню рождения Президента, поскольку очевидно, что после принятия этих реформ рейтинг его популярности существенно снизится», - отметил Н.ТОМЕНКО.