Представитель Президента Украины в Центральной избирательной комиссий Марина СТАВНИЙЧУК убеждена, что в вопросе распределения ответственности за регионы между членами ЦИК “должен быть баланс и перекрестный контроль”, поскольку, по её мнению, распределение членов Комиссии по регионам в соответствии с «партийной пропиской» переносит политическое противостояние на институционный уровень.

Как сообщает пресс-служба главы государства, так представитель Президента в ЦИК, заместитель главы Секретариата Президента М.СТАВНИЙЧУК прокомментировала заседание Центризбиркома, на котором было принято решение о закреплении за членами ЦИК отдельных регионов.

По её мнению, подобная процедура распределения не вызывала бы опасений, если бы ЦИК комплектовался по принципу профессионализма, а не партийных квот. Теперь, отмечает М.Ставнийчук, в условиях политической структуризации этого органа представители коалиции получили кураторство над регионами, где зарегистрировано около 70% избирателей. По словам представителя Президента в ЦИК, это может быть расценено оппозицией как поле для возможных манипуляций и фальсификаций. Она считает, что в вопросе распределения ответственности за регионы между членами ЦИК «должен быть баланс и перекрестный контроль», если признано, что этот орган сформирован на партийной основе, иначе взаимное доверие будет приближаться к нулю. Тем более, напоминает М.Ставнийчук, что решение о закреплении регионов принято голосами лишь тех членов ЦИК, которые настаивали именно на принятые постановления ЦИК по этому вопросу.

«Позиция Президента заключается в том, что Центризбирком должен принимать решения, основанные исключительно на положениях действующего законодательства Украины и отвечающие, в частности, принципу коллегиальности при максимальной согласованности позиций между всеми членами ЦИК, по крайней мере при решении вопроса распределения обязанностей между ними. Достаточно политического противостояния на уровне политических элит. Опасно переносить его на орган, определяющий итоги волеизъявления граждан», – отметила М.Ставнийчук.