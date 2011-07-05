Томенко бьет тревогу: дойдет до того, что придется название Киева менять

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО обратился к руководству Киева с требованием безотлагательно рассмотреть ситуацию, сложившаяся вокруг разрушения горы Щекавицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, в обращении вице-спикер отметил, что Щекавица является одним из символов украинской столицы, поскольку это гора одного из основателей Киева – Щека.

Он подчеркнул, что ее история тесно связана с историей Киевской Руси, а поэтому только из-за своего легендарного прошлого она является священным символом национальной украинской культуры. В то же время, сегодня, как известно, на Щекавице начаты земельно-строительные работы, там планируется возведение очередного элитного дома или офиса. «Это при том, что на этом историческом месте не были проведены надлежащие археологические исследования», - заметил Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что при участии общественности и Комитета Киевсовета по вопросам культуры и туризма (председатель комитета Александр БРИГИНЕЦ) уже прошла не одна акция протеста, в то же время ни одно должностное лицо ни правительства, ни Киева на ситуацию не отреагировало.

Н.ТОМЕНКО выразил предположение, что отсутствие реакции должностных лиц Киева на ситуацию, сложившуюся вокруг разрушения исторической горы, свидетельствует о том, что они «или презирают историю города Киева, или боятся должным образом реагировать на эту ситуацию, поскольку, стоит допустить, кто-то из нынешних высокопоставленных должностных лиц решил построить офис или дом на историческом месте».

«По логике вещей, после ликвидации горы Щекавица надо ликвидировать историю об основании города Киева», - сказал Н.ТОМЕНКО. «Так дойдет до того, что придется название Киева менять», - добавил он.

«При любых обстоятельствах киевская власть, которая, правда, не збрана киевлянами, а назначена Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, должна рассмотреть данный вопрос, который беспокоит абсолютное большинство киевлян и украинцев, и не допустить разрушения одного из символов столицы», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.