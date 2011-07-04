Тейшейра: ЕС внимательно следит за судебным процессом над Тимошенко

Европейский Союз внимательно следит за судебным процессом над экс-премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил председатель Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА.

«Мы продолжаем внимательно следить за тем, как проходят судебные слушания», - сказал он, отметив, что в судебном зале постоянно находится представитель посольства одной из стран ЕС в Украине или Представительства Еврокомиссии. «Мы договорились о такой ротации», - отметил Ж.ТЕЙШЕЙРА.

Также Ж.ТЕЙШЕЙРА напомнил заявление Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН о том, что Евросоюз побаивается, что на этом судебном процессе, а также в других случаях есть определенная политическая мотивация. Также Ж.ТЕЙШЕЙРА напомнил о резолюции Европейского парламента.

«И это нужно воспринимать как тот факт, что Европейский Союз выразил свою обеспокоенность относительно этих процессов», - сказал Ж.ТЕЙШЕЙРА.

При этом он отметил, что дело, которое сейчас рассматривается в суде, касается газовых договоров, которые были заключены в январе 2009 года, и эти договоры помогли в решении газового кризиса, повлекшего перебои с поставками газа в некоторые страны ЕС на протяжении трех недель зимой.

В этом контексте Ж.ТЕЙШЕЙРА особенно отметил роль Ю.ТИМОШЕНКО как премьер-министр в решении этого кризиса.

«И нужно помнить о тех условиях, которые выставила страна, из которой происходит газ, в частности, использование рыночных цен в этих соглашениях о поставках газа», - добавил Ж.ТЕЙШЕЙРА.

В то же время, отвечая на вопрос, может ли Европейский Союз связать процесс подписания Украиной соглашений об ассоциации и о зоне свободной торговли с ЕС с результатами судебных процессов над Ю.ТИМОШЕНКО и бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО, Ж.ТЕЙШЕЙРА сказал: «Мы не связываем эти процессы».

При этом он добавил, что такие решения не принимаются на его уровне, и что в настоящее время европейская сторона ожидает и хочет завершить до конца года переговоры по подписанию указанных соглашений.