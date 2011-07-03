Москаль не верит, что Луценко и Тимошенко посадят

На выборах в парламент осенью следующего года оппозиционные силы возглавят лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО и председатель партии «Народная Самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО.

Такую мысль народный депутат от НУ-НС Геннадий МОСКАЛЬ выразил в эфире Радио «Свобода», комментируя судебные процессы над Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКОМ.

«Никто никого не посадит. А на парламентских выборах оппозиционные силы возглавят ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО», – сказал Г.МОСКАЛЬ.

«Приговор будет выписан за пределами суда и в зависимости от той политической ситуации, которая сложится в Украине на момент вынесения решения, от того, как будет реагировать Запад. Сегодня уже есть и заявление Госдепа США, есть и заявление Европарламента, и Еврокомиссии. Все будет зависеть от той реакции, которая будет сегодня не только в Украине, но и у мирового сообщества», – убежден Г.МОСКАЛЬ.