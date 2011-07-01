О безвизовом режиме между Украиной и ЕС на период Евро-2012 сегодня речи нет

10:31, 01 июля 2011
Политика
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Из интервью посла Польши

На сегодня о безвизовом режиме между Украиной и Европейским Союзом на период проведения финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года речь не идет.

Такое мнение Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Хенрик ЛИТВИН высказал в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№103 от 1 июля).

Отвечая на вопрос, как будет обеспечен приезд болельщиков на Евро-2012, посол напомнил, что матчи спланированы так, что Украина играет в Украине, а Польша – в Польше.

«Массовое перемещение болельщиков из Украины в Польшу, на наш взгляд, возможно только начиная с полуфиналов. К тому же не следует забывать, как UEFA ведет продажу билетов. Мы точно будем знать, кто поедет в Польшу, и как много людей намерены это сделать, поскольку билеты именные», – сказал Х.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что на период чемпионата билет будет заменой визы для украинцев, посол Польши сказал: «На сегодня о безвизовом режиме на период чемпионата речь не идет. Мы ведем переговоры об упрощении технических процедур. Мы готовим такие процедуры, благодаря которым большое количество болельщиков сможет пересекать границу без особых проблем».

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