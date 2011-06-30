Суд не увидел доказательств того, что Луценко стало хуже

Коллегия судей Печерского районного суда Киева не нашла оснований для избрания экс-министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд отклонил ходатайство общественного защитника, жены экс-министра Ирины ЛУЦЕНКО.

Как отмечается в определении суда, «доказательств об ухудшении состояния здоровья Ю.ЛУЦЕНКО суду не было предоставлено, в связи с этим в ходатайстве защитника Ю.ЛУЦЕНКО об изменении меры пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей, отказать».

Также суд напомнил, что ответственность за состояние здоровья заключенных несет начальник следственного изолятора.

В то же время, по просьбе адвокатов Ю.ЛУЦЕНКО суд сделал перерыв в судебном заседании до 11.00 5 июля.