Луценко рассказал, чем спасается от диких криков в СИЗО

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что за время пребывания в СИЗО перечитал почти всю домашнюю библиотеку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время перерыва в заседании Печерского райсуда Киева.

«Ира (жена) приносит мне очень классные вещи, и заполняю время. Ты себе строишь колпак внутреннего мира, в котором живешь. Я теперь понимаю, что питание и медицина - все это второстепенно. Книги – это единственное, что осталось», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, возможно, это нескромно, но жена у него «классная», поскольку угадала, что для него необходимо.

«Когда в 8 вечера начинает кричать больной, очевидно, наркоман, они дико кричат (у нас это называют «голос страны»), другие звуки я просто не хочу описывать, конечно, ты пытаешься в свою ракушку залезть. Для меня книги – такая ракушка», - отметил экс-министр, заметив, что ежедневно прочитывает от 500 до 1000 страниц, однако немного начинают болеть глаза и несколько ухудшилось зрение.

Как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, в основном он читает исторические книги, а не художественную литературу, в частности, историю Европы, США, Китая.