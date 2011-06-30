Королевская: осенью некоторым чиновникам понадобится скорость ног

Изменения в Налоговый кодекс превратились в очередную «реформаторскую» манипуляцию. Но люди не простят власти фокусов с упрощенной системой налогообложения. Так народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ прокомментировала в Луганске ход рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Налоговый кодекс (об упрощенной системе налогообложения №8521).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы комитета, в принятых 16 июня в первом чтении изменениях в Налоговый кодекс датой вступления в силу правок значится 1 июля. Однако, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, законопроект не внесен в повестку дня следующей парламентской недели, которая начинается 4 июля. Более того, до сих пор не назначена дата заседания рабочей группы по подготовке документа ко второму чтению.

Таким образом, утверждает народный депутат, либо парламент вынужден будет продлить сессию еще на одну неделю, но при этом закон вступит в силу с 1 января – согласно бюджетному законодательству, либо изменения в Налоговый кодекс вообще не будут приняты на текущей сессии. «Все декларации власти о готовности к либерализации налогового законодательства оказались очередной профанацией», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ на Форуме деловых людей в Луганске.

«Власть ведет нечестную игру. Правительство демонстрирует готовность к мелким и незначительным правкам, но при этом не готова к радикальному изменению философии налоговой реформы. Манипуляциями с законодательством прикрывается недостаток профессионализма и стратегического видения», - подчеркнула народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что 14 июня Координационный совет Всеукраинской гражданской акции «Вперед», объединяющей более 200 общественных организаций и профсоюзов, принял обращение к депутатам, в котором содержится список требований, учесть который активисты требуют при подготовке законопроекта ко второму чтению.

«1 июля на заседании Народной коллеги Всеукраинской гражданской акции «Вперед» мы подведем первые итоги выполнения властью наших требований и примем решение о дальнейших действиях. Общество не намерено дальше терпеть обман и издевательство. В каждой своей реформе правительство демонстрирует ловкость рук, но общество не простит правительству очередной фокус. Осенью чиновникам, ответственным за налоговый беспредел, понадобится быстрота ног», - заявила народный депутат.