Луценко заявляет, что Януковичу «Украина не по зубам»

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ «Украина не по зубам».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время заседания Печерского районного суда Киева по рассмотрению его уголовного дела.

Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Господин Президент, при всех Ваших полномочиях, при всей концентрации власти в своих руках Вы меня и ТИМОШЕНКО боитесь! Не я, а Вы боитесь за свое будущее».

По словам экс-министра, стабильность, о которой В.ЯНУКОВИЧ любит говорить, является лишь видимостью. «Это лишь видимость стабильности, Ваш подход: друзьям - все, врагам - закон, народу - гроб, не сработает… Вам Украина не по зубам», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.