Суд отказал Луценко в перенесении заседания

Печерский районный суд Киева отказал экс-министру внутренних дел Украины Юрию ЛУЦЕНКУ в удовлетворении ходатайства о перенесении судебного заседания до получения от органов прокуратуры информации о возбуждении уголовного дела, в котором одним из фигурантов является председатель в судебном процессе судья Сергей ВОВК, а также до получения информации из Высшего совета юстиции, что им в марте рассматривалось и было закрыто производство об освобождении указанного судьи от должности за нарушение присяги.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня на заседании постановила коллегия судей, которая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, под председательством С.ВОВКА.

Как отмечал в ходатайстве адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Алексей БАГАНЕЦ, защита экс-министра получила от Генеральной прокуратуры информацию о том, что в отношении судьи С.ВОВКА действительно возбуждалось уголовное дело, но более детальную информацию по этому поводу должна была предоставить столичная прокуратура. Однако ответа адвокаты еще не получили.

Кроме того, А.БАГАНЕЦ отмечал в ходатайстве, что 1 марта ВСЮ рассматривал представление об освобождении С.ВОВКА от должности судьи Печерского райсуда за нарушение судейской присяги, но после изучения материалов заместителем главы Администрации Президента Андреем ПОРТНОВЫМ в освобождении С.ВОВКА было отказано.

В свою очередь, Ю.ЛУЦЕНКО поддержал ходатайство адвокатов, заметив при этом, что, учитывая изложенные факты, он не может считать С.ВОВКА независимым и незаангажированным судебным арбитром.

Суд, посоветовавшись на месте, пришел к выводу, что ходатайство не может быть удовлетворено, поскольку информация, которая в нем содержится, не является доказательством по рассматриваемому уголовному делу.