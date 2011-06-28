Тимошенко: Янукович вытирает ноги о Конституцию

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призвала украинцев защитить Конституцию.

Об этом говорится в переданном УНИАН поздравлении Ю.ТИМОШЕНКО с Днем Конституции Украины.

«Украинский народ имеет полное право гордиться славными конституционными традициями. Именно наш гетман Пилип Орлик в 1710 году написал первую украинскую Конституцию. Именно на украинской земле формировались основы европейской демократии, закладывались идеи народовластия и соблюдения прав и свобод граждан», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Конституция – это символ законности. «К сожалению, нынешний президент считает Основной Закон Украины тряпкой, о которую он вытирает ноги. Согласно Конституции, носителем власти является только народ, и все мы, гражданское общество, должны доказать власти, что эти положения не пустые слова, а аксиома для всех без исключения. Положения Конституции являются нормами прямого действия, а поэтому власть обязана неуклонно их соблюдать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что украинцы должны защитить Конституцию, чтобы «в будущем Конституция защищала каждого из нас».

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала гражданам в этот праздничный день уверенности, веры, радости и добра.