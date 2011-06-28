Зачем выносить на референдум всю Конституцию?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает нецелесообразным вынесение на референдум всего текста Конституции.

Об этом он заявил в эфире Национальной телекомпании Украины .

По его словам, когда «появится необходимость, то на референдум можно и даже нужно вынести ряд положений, которые имеют контраверсионный характер для того, чтобы люди выразили свое мнение».

По мнению В.ЛИТВИНА, это могут быть «вопросы относительно обратного действия законов, относительно образования, относительно здравоохранения, относительно статуса Украины, возможно даже относительно ее внешнеполитического вектора, тем более, что сегодня является попыткой держать Украину на шпагате, в том числе со стороны политической среды».

«Но это должны быть вопросы, которые нуждаются в четком, осмысленном ответе, – «да» или «нет», - прибавил спикер.

В.ЛИТВИН подчеркнул: «Что касается вынесения на референдум сплошного текста Конституции, то его не нужно выносить. И так поняло, каким будет ответ. Ответ преимущественно будет «да», и я убежден, что 99% людей читать сплошного текста Конституции не будут, а те кто будет читать, они, как правило, не придут на избирательные участки и не будут принимать участия в референдуме», - прибавил председатель ВР.

Он убежден, что «нужен, в первую очередь, диалог, чтобы общество поняло, в каком состоянии находится Украина, почему назрели эти изменения, и что укладывается в эти изменения».

«А для этого нужно главное - при любых условиях, при любых обстоятельствах возобновить уровень диалога между властью и обществом, возобновить хотя бы на минимальном уровне доверие между властью и обществом. Тогда, я считаю, решения, которые будут приниматься, в том числе конституционные изменения, будут иметь почву, благоприятную основу для их выполнения» - подчеркнул В.ЛИТВИН.