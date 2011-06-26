Адвокат Тимошенко: объединить дела судья должен был на миллион процентов

Судья Печерского районного суда Киева Родион КИРЕЕВ при принятии решения относительно назначения к рассмотрению по сути "газового» дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО мог с кем-то консультироваться.

Об этом УНИАН заявил защитник Ю.ТИМОШЕНКО Сергей ВЛАСЕНКО, сопоставляя время нахождения судьи в совещательной комнате (почти 7 часов) и оглашения решения (около 10 минут).

"Это может говорить абсолютно о многом - я не знаю, что он отчитывал (мне надо посмотреть), но если такая неадекватность во времени написания и объеме документа, то, как правило, из своей практики я могу предположить, что проходили какие-то консультации...», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

«Официально я решения не видел. Я хочу его почитать, я хочу его проанализировать. Я очень хочу посмотреть мотивы", - добавил он.

При этом С.ВЛАСЕНКО высказал недоумение по поводу вывода судьи о том, что дела Ю.ТИМОШЕНКО и бывшего заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО не должны быть объединены в одно производство, хотя ранее Печерский суд вынес обратное решение. "Это же абсурд какой-то. Это же вообще какой-то полный бред... Объединять дела судья должен был на миллион процентов, потому что это - бесспорная вещь", - заявил С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, председательствующий в судебном заседании судья Родион КИРЕЕВ 25 июня почти 7 часов находился в совещательной комнате для принятия решения по ходатайствам Ю.ТИМОШЕНКО и ее защиты.

Согласно постановлению, которое объявил судья, Печерский суд Киева удовлетворил лишь ходатайство о привлечении к делу Ю.ТИМОШЕНКО в качестве адвоката Михаила ТИТАРЕНКО. В удовлетворении остальных ходатайств Ю.ТИМОШЕНКО суд отказал.

Так, суд отказался отменить для Ю.ТИМОШЕНКО подписку о невыезде. Также суд отказал Ю.ТИМОШЕНКО в удовлетворении ходатайств относительно закрытия уголовного дела против нее, о направлении дела на дополнительное расследование, о рассмотрении дела судом присяжных, о проведении выездного судебного заседания.

Кроме того, суд не дал разрешения Ю.ТИМОШЕНКО осуществить поездки во Львов, Луганскую и Волынскую области, а также в Вильнюс; отклонил ходатайство об объединении дел Ю.ТИМОШЕНКО, экс-заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО и экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО и других заявленных ходатайств.

Суд назначил дело против Ю.ТИМОШЕНКО по газовым контрактам к рассмотрению по существу на 29 июня.