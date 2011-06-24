Сын Януковича с компанией погоняют по заповедникам на 2 сотнях джипов?

Экологи требуют изменить маршрут автогонок на джипах «Украина Трофи», который планирует пройти через территорию трех заповедников.

Об этом говорится в переданном УНИАН письме заместителя председателя Национального экологического центра Украины Алексея ВАСИЛЮКА.

В Национальном экологическом центре Украины заявляют, что участники «Украина Трофи» джипами будут «разрушать» полесские заповедники и требуют запретить проезд заповедными территориями и изменить маршрут в обход объектов природно-заповедного фонда.

Отмечая, что «около двух сотен джипов, в их числе и машина сына Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА-младшего, планируют в течение недели опустошать несколько полесских заповедников. В Полесском и Ривненском заповедниках, а также в Шацком национальном парке они хотят устроить автогонки по бездорожью», А.ВАСИЛЮК подчеркивает, что маршрут джипов будет проходить через три уникальных заповедных территории Украины.

«В двух из них – Полесском и Ривненском заповедниках - установлен режим абсолютной заповедности, а это означает, что там запрещено проходить даже пешим людям. В Украине около 8000 охраняемых природных территорий, и только два десятка из них – «святая святых» - заповедники. Проведение гонок именно здесь является наиболее недопустимым местом на территории Украины», - отмечает А.ВАСИЛЮК.

При этом он обращает внимание, что, судя по видео и фотографиям предыдущих трофи-рейдов, тяжелые машины ломают и выкорчевывают деревья и кусты, портят дороги, уничтожают флору и фауну, которые являются чрезвычайно ценными и охраняются украинским законодательством и международными конвенциями. Кроме этого, именно сейчас продолжается сезон размножения животных, в связи с чем большинство стран даже вводят «месячники тишины».

«Украина тоже должна выполнять эти обязательства, ведь ратифицировала Конвенцию о диких видах флоры и фауны и среде существования в Европе, в соответствии с которой запрещено распугивать редкие виды в сезон их размножения. Кроме возмущения мирового сообщества и международного скандала, который может произойти после такого небрежного отношения к заповедникам, пробег может вызвать и вполне естественные юридические последствия: за порчу объектов природно-заповедного фонда предусмотрена уголовная ответственность по статье 252 Уголовного кодекса», - отмечает А.ВАСИЛЮК.

При этом он замечает, что «в самих заповедниках о планах гонок на джипах либо не слышали совсем, либо слышали только угрозы - со стороны организаторов».

«Мы узнали о гонках на джипах через интернет. Связались с организаторами, а те нам сказали: если вы будете выступать против, директора и заместителя директора заповедника снимут с должностей. Пытались найти какой-то компромисс, например, чтобы работник заповедника хотя бы показал наиболее ценные территории, куда не нужно заезжать, но там перестали снимать трубку”, - пересказываются в письме слова работника одного из заповедников. В то же время А.ВАСИЛЮК констатирует: «Тем не менее, организаторы трофи-рейда во всех источниках хвастают, что маршрут пройдет именно по заповедным территориям».

Также он отмечает, что Национальному экологическому центру Украины удалось связаться с организаторами мероприятия и попросить изменить маршрут пробега в обход заповедных территорий, «но кроме грубого ругательства в трубку удалось услышать только то, что маршрут менять никто не собирается», - утверждает он.

Национальный экологический центр Украины разослал письма во все областные и районные администрации, по территориям которых будет проходить маршрут пробега, а также организаторам и спонсорам пробега с требованием запретить проезд по заповедным территориям и изменить маршрут в обход объектов природно-заповедного фонда.

Как сообщал УНИАН, 2-7 июля в Украине состоится первый международный трофи-марафон по маршруту Киев – Шацк, о чем на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы II этапа Чемпионата Украины по трофи-рейду «Украина Трофи» (Ukraine Trophy) - президент Ассоциации развития внедорожных видов спорта, руководитель комитета по трофи-рейдам ФАУ, Сергей ОСАДЧИЙ, президент НОК Украины Сергей БУБКА, народный депутат, участник соревнований, призер первого тура Чемпионата Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель наблюдательного совета частного акционерного общества «Металл Юнион» Руслан ЦИПЛАКОВ.

«Трофи-рейд» - соревнование по преодолению бездорожья, в котором, как правило, принимают участие внедорожные автомобили, мотоциклы и квадроциклы.

Участники пресс-конференции особо подчеркнули, что «Украина Трофи» пройдет в живописных местностях украинского Полесья по так называемой северной границе, а вековечные леса, коварные болота, множество рек и речушек – станут лучшей «ареной» для внедорожных соревнований, потому что не только сложность маршрута привлекает организаторов и участников трофи-рейда - пейзажи, памятники истории и архитектуры, древние легенды прародины славян станут неотъемлемой составляющей «Украина Трофи», девизом которых является «Узнай Украину!».

Организаторы пробега рассказали, что трасса «Украина Трофи 2011» пролегает через три заповедника - Полесский, Ривненский и Шацкий, является самой жестким и самой длинным участком в Украине, одна из самых сложных в СНГ.