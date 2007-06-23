Центр Разумкова - о предвыборных настроениях граждан. Пресс-конференция в УНИАН

26 июня в 10-30 в УНИАН с трансляцией на 5 канале состоится пресс-конференция Центра Разумкова на тему: ”Настроения и ожидания граждан Украины накануне предвыборной парламентской кампании - 2007”. На пресс-конференции будут представлены результаты общенационального социологического исследования Центра Разумкова (проведено с 31 мая по 18 июня 2007р., опрошены 10 956 респондентов). Участники: Валерий Чалый, заместитель генерального директора Центра Разумкова; Андрей Быченко, директор социологической службы Центра Разумкова; Юрий Якименко, директор политико-правовых программ Центра Разумкова (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.