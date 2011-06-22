В Чернигове отремонтируют памятник Ленину

В Чернигове начались подготовительные работы к ремонту памятника Ленину на проспекте Мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель начальника Управления ЖКХ городского совета Александр БУЛАХ.

По его словам, сейчас вокруг памятника установлено ограждение и планируется отремонтировать собственно постамент памятника и мощение вокруг него.

"Работы финансируют коммунисты, ни одной копейки из городского бюджета не будет потрачено", - сказал А.БУЛАХ.

В городском комитете КПУ журналисту УНИАН уточнили, что уже составлена проектно-сметная документация ремонтных работ, хотя их стоимость не назвали.

"Памятник Ленину в нормальном состоянии, угрозы для него нет, но с 1967 года (дата установления памятника – УНИАН) никаких серьезных ремонтных работ не проводилось", - сказал второй секретарь горкома КПУ Николай СКОРОБАГАТЬКО.

Он также сообщил, что коммунисты обратились к жителям Черниговской области пожертвовать деньги на ремонт памятника Ленину, а еще поможет центральный комитет партии, который поддержал инициативу черниговских партийцев.

"Коммунисты республики тоже помогут, таковы наши основные источники финансирования", - сказал Н.СКОРОБАГАТЬКО. Он также отметил, что в Черниговской области за последние годы коммунисты отремонтировали и обновили 13 памятников, связанных с советским временем

В то же время, по информации местной организации УНП, в городах и селах Черниговской области сегодня насчитывается почти 100 памятников Ленину, однако только 32 из них официально считаются памятниками истории и монументального искусства и охраняются законом. Подавляющее большинство статуй вождя сделаны из бетона и гипса, 67 из них сняты с учета недвижимых памятников истории и культуры местного значения Черниговской области еще решением облисполкома в 1992 году, но они продолжают стоять в центральных частях населенных пунктов региона.